Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)» Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика (Приложение № 3 Договора). Партия Товара поставляется в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента согласования Заявки и поступления аванса за партию Товара на расчетный счет Поставщика. Поставка Товара осуществляется автотранспортом Заказчика со склада Поставщика (самовывоз) при условии нахождения склада Поставщика не более 500 км. от местонахождения склада Заказчика. В иных случаях доставка осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Заводская, д. 1.