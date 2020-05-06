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Номер извещения
ГП003209
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
298/02.03.20/КО/Э Поставка школьных ранцев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 07:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка школьных ранцев ООО ГПНС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев ООО ГПНССалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 08:3007.05.2020 08:3007.05.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев ООО ГПНССалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев ООО ГПНССалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев ООО ГПНС
Начальная цена
1 819 935,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Кол-во:
Поставка школьных ранцев для ООО Акрил Салават
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО Акрил СалаватСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО Акрил СалаватСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО Акрил СалаватСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев для ООО Акрил Салават
Начальная цена
89 441,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Кол-во:
Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-Сервис
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-СервисСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-СервисСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-СервисСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-Сервис
Начальная цена
54 442,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Кол-во:
Поставка школьных ранцев для ООО СН-Медиа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО СН-МедиаСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО СН-МедиаСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО СН-МедиаСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев для ООО СН-Медиа
Начальная цена
3 888,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Кол-во:
Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦ
Начальная цена
116 662,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Кол-во:
Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМ
Начальная цена
143 883,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Кол-во:
Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТ
Начальная цена
108 885,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка школьных ранцев для ООО СГНХП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО СГНХПСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО СГНХПСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО СГНХПСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев для ООО СГНХП
Начальная цена
101 107,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка школьных ранцев для ООО ПВК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО ПВКСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО ПВКСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО ПВКСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев для ООО ПВК
Начальная цена
73 886,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка школьных ранцев для ООО Промпит
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО ПромпитСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО ПромпитСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО ПромпитСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев для ООО Промпит
Начальная цена
66 108,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-Спутник
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-СпутникСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-СпутникСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-СпутникСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-Спутник
Начальная цена
58 331,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Поставка школьных ранцев для ООО Медсервис
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО МедсервисСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО МедсервисСалават
Подведение итогов не позднее
08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО МедсервисСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка школьных ранцев для ООО Медсервис
Начальная цена
132 217,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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