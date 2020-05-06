Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 298/02.03.20/КО/Э Поставка школьных ранцев

    298/02.03.20/КО/Э Поставка школьных ранцев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО Акрил СалаватСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003209

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    298/02.03.20/КО/Э

    Наименование закупки

    298/02.03.20/КО/Э Поставка школьных ранцев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 07:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление

    Продление_.pdf

    Продление.pdf

    Продление

    Продление

    Изменение_6.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Протокол__№_Вн-074-01-3673__от_26.05.2020.pdf

    Протокол__№_Вн-074-01-3673__от_26.05.2020.pdf

    Протокол__№_Вн-074-01-3673__от_26.05.2020.pdf

    Протокол__№_Вн-074-01-3673__от_26.05.2020.pdf

    Протокол__№_Вн-074-01-3673__от_26.05.2020.pdf

    Протокол__№_Вн-074-01-3673__от_26.05.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова Зарема Ханифовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка школьных ранцев ООО ГПНС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев ООО ГПНССалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 08:3007.05.2020 08:3007.05.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев ООО ГПНССалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев ООО ГПНССалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев ООО ГПНССалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев ООО ГПНС

    Начальная цена

    1 819 935,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/652709/name/5ecce6d2d6b665.05668717

    26.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев ООО ГПНС"

    Кол-во:

    Лот 2

    Поставка школьных ранцев для ООО Акрил Салават

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО Акрил СалаватСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО Акрил СалаватСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО Акрил СалаватСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО Акрил СалаватСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев для ООО Акрил Салават

    Начальная цена

    89 441,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/652712/name/5ecce70b4a5400.82047932

    26.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев для ООО Акрил Салават"

    Кол-во:

    Лот 3

    Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-Сервис

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-СервисСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-СервисСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-СервисСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-СервисСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-Сервис

    Начальная цена

    54 442,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/652715/name/5ecce777879e71.57447495

    26.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев для ООО Альянс-Сервис"

    Кол-во:

    Лот 4

    Поставка школьных ранцев для ООО СН-Медиа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО СН-МедиаСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО СН-МедиаСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО СН-МедиаСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО СН-МедиаСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев для ООО СН-Медиа

    Начальная цена

    3 888,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/652721/name/5ecce862660077.39347450

    26.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев для ООО СН-Медиа"

    Кол-во:

    Лот 5

    Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦ

    Начальная цена

    116 662,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/652731/name/5ecce9cf89e009.50923941

    26.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев ООО НС ТЭЦ"

    Кол-во:

    Лот 6

    Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМ

    Начальная цена

    143 883,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/652753/name/5eccec3b7a2290.08761476

    26.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев ООО ПАТИМ"

    Кол-во:

    Лот 7

    Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТ

    Начальная цена

    108 885,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев для ООО ППЖТ"

    Кол-во:

    Лот 8

    Поставка школьных ранцев для ООО СГНХП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО СГНХПСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО СГНХПСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО СГНХПСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО СГНХПСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев для ООО СГНХП

    Начальная цена

    101 107,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев для ООО СГНХП"

    Кол-во:

    Лот 9

    Поставка школьных ранцев для ООО ПВК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО ПВКСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО ПВКСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО ПВКСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО ПВКСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев для ООО ПВК

    Начальная цена

    73 886,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев для ООО ПВК"

    Кол-во:

    Лот 10

    Поставка школьных ранцев для ООО Промпит

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО ПромпитСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО ПромпитСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО ПромпитСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО ПромпитСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев для ООО Промпит

    Начальная цена

    66 108,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев для ООО Промпит"

    Кол-во:

    Лот 11

    Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-Спутник

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-СпутникСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-СпутникСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-СпутникСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-СпутникСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-Спутник

    Начальная цена

    58 331,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев для ООО Агидель-Спутник"

    Кол-во:

    Лот 12

    Поставка школьных ранцев для ООО Медсервис

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2020 15:30 GMT +306.05.2020 15:3006.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003209Дата и время окончания срока приема заявок Поставка школьных ранцев для ООО МедсервисСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    07.05.2020 15:3007.05.2020 15:3007.05.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003209Дата и время вскрытия заявок Поставка школьных ранцев для ООО МедсервисСалават

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2020 12:0008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО МедсервисСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.06.202008.06.2020 12:0008.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003209Подведение итогов не позднее Поставка школьных ранцев для ООО МедсервисСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка школьных ранцев для ООО Медсервис

    Начальная цена

    132 217,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка школьных ранцев для ООО Медсервис"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП013844
    Футеровки резиновые, уплотнения и заглушки для мельницы МШЦ-7300х13000
    Футеровки резиновые, уплотнения и заглушки для мельницы МШЦ-7300х13000
    591745
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП145676
    332/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка материалов для отопления и водоснабжения
    332/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка материалов для отопления и водоснабжения
    539114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    526 675
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225335
    РТИ/графит_фторопласт
    РТИ/графит_фторопласт
    590973
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225189
    РТИ/Рукава
    РТИ/Рукава
    590429
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225068
    РТИ/полиуретан_каучук_фторопласт
    РТИ/полиуретан_каучук_фторопласт
    590293
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201869
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): Тройники, отводы. Местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР):...
    585967
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    2 775 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:32
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201867
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): ЗРА. Местонахождение имущества: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества (МТР): ЗРА....
    585961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 262 030
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 09:27
    Дата аукциона:
    15.02.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить