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Номер извещения
32008945656
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка выключателей ВГБ-УЭТМ-35 для нужд АО «Электросеть» в г. Междуреченск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 07:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 38475 7-30-19
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезурнашвили Ольга Петровна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка выключателей ВГБ-УЭТМ-35 для нужд АО "Электросеть"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка выключателей ВГБ-УЭТМ-35 для нужд АО "Электросеть"
Начальная цена
7 288 459,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с требованиями Технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на склад АО «Электросеть» по адресу: 652873, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, проезд Горького, дом 25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
27.12
27.12
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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