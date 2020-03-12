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    Главная / Торги / Поставка выключателей ВГБ-УЭТМ-35 для нужд АО «Электросеть» в г. Междуреченск

    Поставка выключателей ВГБ-УЭТМ-35 для нужд АО «Электросеть» в г. Междуреченск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945656Дата и время окончания срока приема заявок Поставка выключателей ВГБ-УЭТМ-35 для нужд АО "Электросеть"МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008945656

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    17/ЭС/МР

    Наименование закупки

    Поставка выключателей ВГБ-УЭТМ-35 для нужд АО «Электросеть» в г. Междуреченск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 07:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3_ПР№32008945656_ВГБ-УЭТМ-35.pdf

    Проект Договора

    Проект Спецификации

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Опросный лист (ПС Сибиргинская)

    Опросный лист (ПС Томусинская)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 38475 7-30-19

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Olga.Mezurnashvili@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезурнашвили Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка выключателей ВГБ-УЭТМ-35 для нужд АО "Электросеть"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 11:0020.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945656Подведение итогов не позднее Поставка выключателей ВГБ-УЭТМ-35 для нужд АО "Электросеть"Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка выключателей ВГБ-УЭТМ-35 для нужд АО "Электросеть"

    Начальная цена

    7 288 459,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с требованиями Технического задания.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка продукции осуществляется транспортом Поставщика на склад АО «Электросеть» по адресу: 652873, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, проезд Горького, дом 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 15 рабочих дней с момента поставки на склад Заказчика для Поставщиков, относящихся к Субъектам Малого и Среднего Предпринимательства (СМСП). Срок поставки: июль 2020г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619667/name/5e8c2facb22b71.61826932

    07.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель элегазовый баковый ВГБ-УЭТМ-35-12,5/1000 УХЛ1 с фарфоровыми изоляторами и встроенными трансформаторами тока"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Выключатель элегазовый баковый ВГБ-УЭТМ-35-12,5/630 УХЛ1 с фарфоровыми изоляторами и встроенными трансформаторами тока"

    Кол-во: 1

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