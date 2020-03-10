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Номер извещения
32008945530
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.03.2020 06:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-98
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
bey640@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуева Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28
Ключевые слова:
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Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 21:59 GMT +310.03.2020 21:5910.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945530Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 21:5910.03.2020 21:5910.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945530Дата и время вскрытия заявок Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 21:5910.04.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945530Подведение итогов не позднее Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А
Начальная цена
126 163,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
33.14.19.000
33.14
Документация лота
Кол-во: 8.00000
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