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    Главная / Торги / Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А.

    Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 21:5910.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945530Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008945530

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 06:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-98

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    bey640@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушуева Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 21:59 GMT +310.03.2020 21:5910.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945530Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 21:5910.03.2020 21:5910.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945530Дата и время вскрытия заявок Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 21:5910.04.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945530Подведение итогов не позднее Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А614038, Россия, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение ремонта и поверки приборов для поверки вольтметров В1-16, миллиомметра В3-48, терраометра Е6-13А

    Начальная цена

    126 163,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    33.14.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599872/name/5e6b5a5f49cf75.98654157

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования"

    Кол-во: 8.00000

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