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Номер извещения
32008948503
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор исполнителя для оказания услуг по шиномонтажу для автотранспортных средств, принадлежащих филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
Почтовый адрес
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
Контактный телефон
+7 3842 36-93-11
Факс
+7 3822 90-26-01
Адрес электронной почты
Kemerovo.zakupki@gazpromgr.tomsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гостева Елена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
город Кемерово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по шиномонтажу для автотранспортных средств принадлежащих филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 08:00 GMT +317.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948503Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по шиномонтажу для автотранспортных средств принадлежащих филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области город Кемерово
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 08:0017.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008948503Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по шиномонтажу для автотранспортных средств принадлежащих филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области город Кемерово
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 13:0019.03.2020 13:0019.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948503Подведение итогов не позднее Оказание услуг по шиномонтажу для автотранспортных средств принадлежащих филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области город Кемерово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.03.202019.03.2020 13:0019.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948503Подведение итогов не позднее Оказание услуг по шиномонтажу для автотранспортных средств принадлежащих филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области город Кемерово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по шиномонтажу для автотранспортных средств принадлежащих филиалу ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области
Начальная цена
110 616,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Извещении и Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Извещении и ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
Адрес местонахождения
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,
634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А
45.20.13.000
45.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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