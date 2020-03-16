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    Главная / Торги / Запасные части к напорной фильтровальной установке

    Запасные части к напорной фильтровальной установке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003208Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к напорной фильтровальной установке МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003208

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к напорной фильтровальной установке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 05:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы_для_торгов.7z

    Закупочная документация

    ТЗ

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    7-23-79

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    MensheninaIA@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшенина Ирина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к напорной фильтровальной установке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 14:00 GMT +316.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003208Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к напорной фильтровальной установке Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 10:0030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003208Подведение итогов не позднее Запасные части к напорной фильтровальной установке Междуреченск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003208Подведение итогов не позднее Запасные части к напорной фильтровальной установке Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к напорной фильтровальной установке

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, Кемеровская область, г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 60 дней с даты поставки товара на склад Покупателя.В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) на складе Покупателя г. Междуреченск, Южная промзона, Складское хозяйство. Срок поставки товара: минимальный. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    22.1

    Изделия резиновые

    22.19.73.111

    Кольца резиновые уплотнительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо прокладочное DN1200 кат.номер 2/287205 (резина)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Кольцо прокладочное DN 1400 кат.номер 2/287206 (резина)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Пропорциональный вентиль NG10 кат.номер 3/338364"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Регулятор движения ленты SLR 2000 кат.номер 2/280510"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Концевой схода ленты Typ XCX-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Гидропривод MTCP 150-150 28 UNI221 кат.номер 3/303007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Насос маслостанции Bosh 054-14 500/025 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Регулятор фильтра с манометром ¼´´ тип C.11G, Pe max -16 bar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Манометр G50.6/10R G1/4, (0 -10) bar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Дополнительная масленка ¼´´ тип L.11, Pe max -16 bar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Редукционный вентиль ¼´´ типа RB.11G Pe max -16 bar кат.номер 3/303007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "PE преобразователь 1-8 bar, тип AM-5220 "

    Кол-во: 4

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