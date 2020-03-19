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    Главная / Торги / Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуарных установок

    Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуарных установок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950412Дата и время окончания срока приема заявок Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуарных установокХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008950412

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 11

    Наименование закупки

    Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуарных установок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 03:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Форма 3

    Приложение №1

    Техническое задание

    Документация о закупке

    Итоговый_протокол_ОЗП_№11_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ivolgina.e@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иволгина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуарных установок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 03:00 GMT +319.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008950412Дата и время окончания срока приема заявок Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуарных установокХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 03:0019.03.2020 03:0019.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008950412Дата и время вскрытия заявок Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуарных установокХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    07.04.2020 10:0007.04.2020 10:0007.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950412Подведение итогов не позднее Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуарных установокХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 10:0007.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008950412Подведение итогов не позднее Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуарных установокХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности резервуарных установок

    Начальная цена

    5 054 508,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/620392/name/5e8d0c6ca91bd6.47059521

    08.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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