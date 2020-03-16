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Номер извещения
ГП003207
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка буровых штанг, шарошечных долот и бурового инструмента для нужд АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 02:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-29
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
olesya.vladimirova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Владимирова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка буровых штанг, шарошечных долот и бурового инструмента для нужд АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 17:00 GMT +316.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003207Дата и время окончания срока приема заявок Закупка буровых штанг, шарошечных долот и бурового инструмента для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
16.06.2020 17:0016.06.2020 17:0016.06.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003207Подведение итогов не позднее Закупка буровых штанг, шарошечных долот и бурового инструмента для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка буровых штанг, шарошечных долот и бурового инструмента для нужд АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад Покупателя в г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 9
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 98
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