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    Главная / Торги / Поставка комплекта материалов

    Поставка комплекта материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945284Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта материаловВ соответствии с документациейПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008945284

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекта материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 19:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Описание объекта закупки

    Расчет цены

    Проект договора

    Протокол_от_12.03.2019.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго»
    Все закупки и тендеры МУП СТЭ

    Юридический адрес

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Почтовый адрес

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Контактный телефон

    +7 8622 96-85-85 доб. 350

    Факс

    +7 8622 96-85-85

    Адрес электронной почты

    serebrennikovaem@sochi-teplo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серебренникова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    В соответствии с документацией

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 23:5917.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945284Подведение итогов не позднее Поставка комплекта материаловВ соответствии с документацией

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта материалов

    Начальная цена

    191 027,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией электронного аукциона

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией электронного аукционаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией электронного аукциона
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП СТЭ
    Все закупки и тендеры МУП СТЭ

    Адрес местонахождения

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Классификатор ОКПД2

    24.10.73.130

    Швеллеры стальные горячекатаные из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.2

    Производство сварных труб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599113/name/5e6a5b4918df07.36656128

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сварных труб"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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