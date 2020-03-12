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    Главная / Торги / Огнеупорные магнезиальные изделия

    Огнеупорные магнезиальные изделия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003185Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнеупорных магнезиальных изделийОрскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003185

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Огнеупорные магнезиальные изделия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 19:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    ГП003185_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-16

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    D.Shatalov@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаталов Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка огнеупорных магнезиальных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 13:00 GMT +312.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003185Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнеупорных магнезиальных изделийОрск

    Подведение итогов не позднее

    17.04.2020 16:0017.04.2020 16:0017.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003185Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорных магнезиальных изделийОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.202017.04.2020 16:0017.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003185Подведение итогов не позднее Поставка огнеупорных магнезиальных изделийОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнеупорных магнезиальных изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по ежемесячным заявкам от Покупателя в период с 01.03.20г. до 31.12.20г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    23.20

    Изделия огнеупорные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/649907/name/5ec66adcaa4be3.43183507

    21.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпич ПХС-17 СТО72664728-007-2011 или аналог"

    Кол-во: 125

    "Позиция 2"

    "Кирпич ПХС-12 СТО72664728-007-2011 или аналог"

    Кол-во: 80

    "Позиция 3"

    "Кирпич ПХС-3 СТО72664728-007-2011 или аналог"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Кирпич ПХСэ-4 СТО72664728-007-2011 или аналог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Кирпич ПУ-92-10-47 ТУ 1590-014-72664728-2008 или аналог"

    Кол-во: 80

    "Позиция 6"

    "Кирпич ПУ-92-10-20 ТУ 1590-014-72664728-2008 или аналог"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Кирпич ПУ-95-10-20 ТУ 1590-014-72664728-2008 или аналог"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Порошок периклазовый ППЭ-87-88 ГОСТ 24862-81 или аналог"

    Кол-во: 240

    "Позиция 9"

    "Буферная масса МПСФ ТУ1521-004-72664728-2008 или аналог"

    Кол-во: 14

    "Позиция 10"

    "Масса огнеупорная ППФ-1 ТТ 72664728-073-2008 или аналог"

    Кол-во: 6.7

    "Позиция 11"

    "Масса огнеупорная МПШПЛИ (DALCAST) ТУ1527-039-72664728-2008 или аналог"

    Кол-во: 4.9

    "Позиция 12"

    "Стартовая смесь ССТ-Х 34 ТТ 72664728-265-Н-2010 или аналог"

    Кол-во: 3

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