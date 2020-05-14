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Номер извещения
ГП003173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
297/02.03.20/КО/Э Поставка тонер-картриджей Kyocera
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 18:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тонер-картриджей Kyocera
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2020 09:00 GMT +314.05.2020 09:0014.05.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тонер-картриджей KyoceraСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2020 09:0014.05.2020 09:0014.05.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003173Дата и время вскрытия заявок Поставка тонер-картриджей KyoceraСалават
Подведение итогов не позднее
30.06.2020 12:0030.06.2020 12:0030.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003173Подведение итогов не позднее Поставка тонер-картриджей KyoceraСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тонер-картриджей Kyocera
Начальная цена
3 179 291,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
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Документация лота
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