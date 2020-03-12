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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,на право заключения Договора на оказание услуг по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация,дезинсекция).

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,на право заключения Договора на оказание услуг по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация,дезинсекция).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945144Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать услуги по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция), далее (услуги), а ЗАКАЗЧИК обязан оплачивать оказанные услуги в установленном настоящим Договоре порядке, форме и размереСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008945144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,на право заключения Договора на оказание услуг по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация,дезинсекция).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 18:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый.pdf

    Типовая документация

    Заявка Первая часть

    Заявка Вторая часть

    Тех.задание к Извещению

    Договор

    Ценовое

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать услуги по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция), далее (услуги), а ЗАКАЗЧИК обязан оплачивать оказанные услуги в установленном настоящим Договоре порядке, форме и размере

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.202006.04.2020 20:0006.04.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945144Подведение итогов не позднее По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать услуги по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция), далее (услуги), а ЗАКАЗЧИК обязан оплачивать оказанные услуги в установленном настоящим Договоре порядке, форме и размереСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать услуги по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция), далее (услуги), а ЗАКАЗЧИК обязан оплачивать оказанные услуги в установленном настоящим Договоре порядке, форме и размере

    Начальная цена

    1 186 274,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Предоставление услуг осуществляется в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д.120, д.130,Шкиперский проток д.19, ул. Наличная, д20, Малый проспект П.С., д.4, лит.А., Бобруйская ул., д.7, лит.А, лит.Б., ул. Красного Курсантад.19, лит Б., лит.В по заявке, в которой будет указаны объемы работ, сроки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия выполнения работ – в соответствии с договором. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.08.2020г. Оплата за оказанные услуги осуществляется ежемесячно до 15 числа следующего за расчетным месяцем, на основании счета и акта об оказании услуг, представленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК обязуется оплачивать услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    81.29.11

    Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29

    Деятельность по чистке и уборке прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614831/name/5e7dbb8c995839.46404897

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке прочая"

    Кол-во: 311888.82000

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