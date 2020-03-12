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Номер извещения
32008945144
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,на право заключения Договора на оказание услуг по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация,дезинсекция).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 18:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать услуги по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция), далее (услуги), а ЗАКАЗЧИК обязан оплачивать оказанные услуги в установленном настоящим Договоре порядке, форме и размере
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.04.202006.04.2020 20:0006.04.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945144Подведение итогов не позднее По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать услуги по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция), далее (услуги), а ЗАКАЗЧИК обязан оплачивать оказанные услуги в установленном настоящим Договоре порядке, форме и размереСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать услуги по проведению противоэпидемических дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция), далее (услуги), а ЗАКАЗЧИК обязан оплачивать оказанные услуги в установленном настоящим Договоре порядке, форме и размере
Начальная цена
1 186 274,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Предоставление услуг осуществляется в соответствии с условиями договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д.120, д.130,Шкиперский проток д.19, ул. Наличная, д20, Малый проспект П.С., д.4, лит.А., Бобруйская ул., д.7, лит.А, лит.Б., ул. Красного Курсантад.19, лит Б., лит.В по заявке, в которой будет указаны объемы работ, сроки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
81.29.11
81.29
Документация лота
Кол-во: 311888.82000
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