Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия выполнения работ – в соответствии с договором. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.08.2020г. Оплата за оказанные услуги осуществляется ежемесячно до 15 числа следующего за расчетным месяцем, на основании счета и акта об оказании услуг, представленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК обязуется оплачивать услуги в порядке, установленном настоящим Договором.