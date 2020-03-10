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    Главная / Торги / Поставка электродов ОК61.25

    Поставка электродов ОК61.25

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов ОК61.25ТобольскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003170

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электродов ОК61.25

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 18:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП

    Информационная карта

    Техническое задание

    Протокол_подведения_итогов_процедуры_ГП003170_(second_parts_protocol).rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 3456 27-30-06 доб. 4757

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    Buriy.Andrei@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурый Андрей Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Тобольск

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродов ОК61.25

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 12:00 GMT +310.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов ОК61.25Тобольск

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 14:0031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003170Подведение итогов не позднее Поставка электродов ОК61.25Тобольск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003170Подведение итогов не позднее Поставка электродов ОК61.25Тобольск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродов ОК61.25

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Формой КП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тобольск Тюменской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 30 дней с момента поставки партии продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15

    Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с покрытием или проволока с флюсовым сердечником

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/640482/name/5eb29edee2ab59.87402378

    06.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроды ОК61.25 Ø4,0"

    Кол-во: 750

    "Позиция 2"

    "Электроды ОК61.25 Ø3,2"

    Кол-во: 800

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