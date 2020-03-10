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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003170
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электродов ОК61.25
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 18:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 3456 27-30-06 доб. 4757
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
Buriy.Andrei@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурый Андрей Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Тобольск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электродов ОК61.25
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 12:00 GMT +310.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов ОК61.25Тобольск
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 14:0031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003170Подведение итогов не позднее Поставка электродов ОК61.25Тобольск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродов ОК61.25
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Формой КП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тобольск Тюменской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
25.93.15
Документация лота
Кол-во: 750
Кол-во: 800
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