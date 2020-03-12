Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки товара и выполнения работ – в соответствии с договором. Доставка Товара Покупателю осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты перечисления авансового платежа в соответствии с п.5.6 Договора. Вид транспорта определяется Поставщиком по своему усмотрению. Поставщик проводит монтажные и пуско-наладочные работы, проверку работоспособности и производительности смонтированного и налаженного оборудования, а также обучение персонала Покупателя в течение 28 (двадцати восьми) рабочих дней с момента поставки Товара. Работы по монтажу, пуско-наладке и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению испытания работы оборудования во всех режимах, обучению персонала Покупателя должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к договору). Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до исполнения ими всех принятых в рамках данного договора обязательств, но не позднее 01.08.2020 года. Все платежи по настоящему Договору будут производиться Покупателем в рублях РФ в форме банковского перевода на указанный Поставщиком в ст.14 настоящего Договора расчетный счет. Все платежи производятся по выставленным Покупателю счетам. Авансовый платеж производится после выполнения следующих условий: - подписания настоящего Договора; - предоставления безотзывной банковской гарантии, указанной в п.6.1 Договора, на условиях и в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Договора. Поставщик обязан предварительно согласовать с Покупателем банк, предоставляющий безотзывную банковскую гарантию, и текст безотзывной банковской гарантии; - получения Покупателем от Поставщика счета. - предоставление всех документов по пунктам 5.5.2, 5.5.3 настоящего Договора должно быть выполнено в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Покупатель производит авансовый платеж по Договору для осуществления поставки Товара в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 50% от цены Договора, указанной в п.5.2 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выполнения всех условий, определенных в п.5.5 настоящего Договора; 1.6. Оставшиеся 50 % от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, Покупатель уплачивает в следующем порядке: - первый платеж 40 % Покупатель уплачивает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, с момента доставки оборудования на территорию Покупателя на основании счета, выставленного Поставщиком, и подписанных Сторонами актов приемки оборудования; - второй платеж 10% Покупатель уплачивает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, с момента приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Поставщиком, и подписанных Сторонами актов выполненных работ и акта ввода оборудования в эксплуатацию.