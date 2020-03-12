www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008945136
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку оборудования - прибор для измерения краевого угла, монтаж, пуско-наладку, ввод оборудования в эксплуатацию, проведение испытания работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя в соответствии со спецификацией.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 18:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование – Прибор для измерения краевого угла смачивания (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.03.202030.03.2020 20:0030.03.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945136Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование – Прибор для измерения краевого угла смачивания (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование – Прибор для измерения краевого угла смачивания (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.
Начальная цена
2 310 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, количество, цена, место поставки Товара указаны в Приложении № 1 – «Спецификация», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Комплектация, работы по монтажу, пуско-наладке и вводу оборудования в эксплуатацию, проведение испытания работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, и сданы Покупателю, а Покупатель обязан принять результаты выполненных работ в срок, установленный настоящим Договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 120.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
26.51.53
26.51
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.