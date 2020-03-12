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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку оборудования - прибор для измерения краевого угла, монтаж, пуско-наладку, ввод оборудования в эксплуатацию, проведение испытания работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя в соответствии со спецификацией.

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку оборудования - прибор для измерения краевого угла, монтаж, пуско-наладку, ввод оборудования в эксплуатацию, проведение испытания работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя в соответствии со спецификацией.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945136Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование – Прибор для измерения краевого угла смачивания (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008945136

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку оборудования - прибор для измерения краевого угла, монтаж, пуско-наладку, ввод оборудования в эксплуатацию, проведение испытания работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя в соответствии со спецификацией.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 18:19

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый.pdf

    Извещение

    Заявка

    Ценовое

    Типовая документация

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование – Прибор для измерения краевого угла смачивания (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 20:0030.03.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945136Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование – Прибор для измерения краевого угла смачивания (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование – Прибор для измерения краевого угла смачивания (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.

    Начальная цена

    2 310 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, количество, цена, место поставки Товара указаны в Приложении № 1 – «Спецификация», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Комплектация, работы по монтажу, пуско-наладке и вводу оборудования в эксплуатацию, проведение испытания работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, и сданы Покупателю, а Покупатель обязан принять результаты выполненных работ в срок, установленный настоящим Договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 120.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки товара и выполнения работ – в соответствии с договором. Доставка Товара Покупателю осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты перечисления авансового платежа в соответствии с п.5.6 Договора. Вид транспорта определяется Поставщиком по своему усмотрению. Поставщик проводит монтажные и пуско-наладочные работы, проверку работоспособности и производительности смонтированного и налаженного оборудования, а также обучение персонала Покупателя в течение 28 (двадцати восьми) рабочих дней с момента поставки Товара. Работы по монтажу, пуско-наладке и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению испытания работы оборудования во всех режимах, обучению персонала Покупателя должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к договору). Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до исполнения ими всех принятых в рамках данного договора обязательств, но не позднее 01.08.2020 года. Все платежи по настоящему Договору будут производиться Покупателем в рублях РФ в форме банковского перевода на указанный Поставщиком в ст.14 настоящего Договора расчетный счет. Все платежи производятся по выставленным Покупателю счетам. Авансовый платеж производится после выполнения следующих условий: - подписания настоящего Договора; - предоставления безотзывной банковской гарантии, указанной в п.6.1 Договора, на условиях и в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Договора. Поставщик обязан предварительно согласовать с Покупателем банк, предоставляющий безотзывную банковскую гарантию, и текст безотзывной банковской гарантии; - получения Покупателем от Поставщика счета. - предоставление всех документов по пунктам 5.5.2, 5.5.3 настоящего Договора должно быть выполнено в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Покупатель производит авансовый платеж по Договору для осуществления поставки Товара в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 50% от цены Договора, указанной в п.5.2 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выполнения всех условий, определенных в п.5.5 настоящего Договора; 1.6. Оставшиеся 50 % от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, Покупатель уплачивает в следующем порядке: - первый платеж 40 % Покупатель уплачивает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, с момента доставки оборудования на территорию Покупателя на основании счета, выставленного Поставщиком, и подписанных Сторонами актов приемки оборудования; - второй платеж 10% Покупатель уплачивает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, с момента приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Поставщиком, и подписанных Сторонами актов выполненных работ и акта ввода оборудования в эксплуатацию.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614847/name/5e7dbd2951abc3.61043217

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1.00000

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