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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку ИТ оборудования

    На право заключения договора на поставку ИТ оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955317Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку ИТ оборудованияАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008955317

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    23/2020

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку ИТ оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен в электронной форме

    Дата публикации

    04.03.2020 18:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку ИТ оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.03.202012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008955317Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку ИТ оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955317Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку ИТ оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955317Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку ИТ оборудованияАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку ИТ оборудования

    Начальная цена

    1 795 650,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    13 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Садовническая, д. 55/26, стр.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью № 3 извещения о проведении запроса цен (Проект договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 13.00000

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