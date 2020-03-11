www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008955317
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку ИТ оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен в электронной форме
Дата публикации
04.03.2020 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку ИТ оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.03.202012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008955317Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку ИТ оборудованияАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955317Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку ИТ оборудованияАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку ИТ оборудования
Начальная цена
1 795 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
13 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Садовническая, д. 55/26, стр.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
26.20.11.110
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13.00000
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