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Номер извещения
32008945047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт кулеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 48442 5-00-48
Факс
--
Адрес электронной почты
spzakupki861@spzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ливенцев Владимир Алексеевич
Место рассмотрения предложений
249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт кулеров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 09:00 GMT +313.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945047Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт кулеров249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 09:0013.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945047Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт кулеров249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 14:0019.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945047Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт кулеров249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт кулеров
Начальная цена
210 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 80.00000
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