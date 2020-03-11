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    Главная / Торги / Оказание транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке имущества Большого театра России по маршрутам Москва (Россия) - Новосибирск (Россия) - Москва (Россия)

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке имущества Большого театра России по маршрутам Москва (Россия) - Новосибирск (Россия) - Москва (Россия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 01:0011.03.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945169Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке имущества Большого театра России по маршрутам Москва (Россия) - Новосибирск (Россия) - Москва (Россия)125009, г. Москва, Театральная площадь, д. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008945169

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке имущества Большого театра России по маршрутам Москва (Россия) - Новосибирск (Россия) - Москва (Россия)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 18:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.doc

    Техническое задание

    Форма декларации СМП

    Документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕКТОР УСПЕХА
    Все закупки и тендеры СЕКТОР УСПЕХА

    Юридический адрес

    119421, Г МОСКВА77, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 111, КОРПУС 1, КВАРТИРА 115

    Почтовый адрес

    119421, г. Москва, Ленинский проспект д.111, корп.1, комната 115

    Контактный телефон

    +7 495 374-85-63

    Факс

    Адрес электронной почты

    luckysector@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесник Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    125009, г. Москва, Театральная площадь, д. 1.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке имущества Большого театра России по маршрутам Москва (Россия) - Новосибирск (Россия) - Москва (Россия)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 23:0012.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945169Подведение итогов не позднее Оказание транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке имущества Большого театра России по маршрутам Москва (Россия) - Новосибирск (Россия) - Москва (Россия)125009, г. Москва, Театральная площадь, д. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке имущества Большого театра России по маршрутам Москва (Россия) - Новосибирск (Россия) - Москва (Россия)

    Начальная цена

    1 880 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЕКТОР УСПЕХА
    Все закупки и тендеры СЕКТОР УСПЕХА

    Адрес местонахождения

    119421, Г МОСКВА77, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 111, КОРПУС 1, КВАРТИРА 115

    119421, г. Москва, Ленинский проспект д.111, корп.1, комната 115

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602498/name/5e6f92afd9c311.61820377

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 1.00000

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