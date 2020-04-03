Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, а затем при наличии предложений участников торгов – на повышение цены реализации, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи имущества: Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 5018 МР 02. Продавец: ООО «Газпром нефтехим Салават»

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