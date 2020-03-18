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Номер извещения
ГП003161
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; 2. Разработка технической документации на СГЗП и тару; 3. Восстановление паспортов на СГЗП и тару, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-37
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Dmitriy.Perminov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Перминов Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; 2. Разработка технической документации на СГЗП и тару; 3. Восстановление паспортов на СГЗП и тару, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 09:00 GMT +318.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003161Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; 2. Разработка технической документации на СГЗП и тару; 3. Восстановление паспортов на СГЗП и тару, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации. Колпино
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 09:0018.03.2020 09:0018.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003161Дата и время вскрытия заявок 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; 2. Разработка технической документации на СГЗП и тару; 3. Восстановление паспортов на СГЗП и тару, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации. Колпино
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 09:0020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003161Подведение итогов не позднее 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; 2. Разработка технической документации на СГЗП и тару; 3. Восстановление паспортов на СГЗП и тару, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации. Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003161Подведение итогов не позднее 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; 2. Разработка технической документации на СГЗП и тару; 3. Восстановление паспортов на СГЗП и тару, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации. Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; 2. Разработка технической документации на СГЗП и тару; 3. Восстановление паспортов на СГЗП и тару, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; 2. Разработка технической документации на СГЗП и тару; 3. Восстановление паспортов на СГЗП и тару, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на тер-рии Заказчика: Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
74.90.19.190
Документация лота
Кол-во: 3
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