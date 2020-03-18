1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; 2. Разработка технической документации на СГЗП и тару; 3. Восстановление паспортов на СГЗП и тару, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003161 Уникальный номер закупки Номер закупки 51 Наименование закупки 1. Выполнить эскизирование съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары; 2. Разработка технической документации на СГЗП и тару; 3. Восстановление паспортов на СГЗП и тару, оформление и получение сертификатов соответствия, разработка конструкторской документации. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-89-37 Факс +7 812 322-80-07 Адрес электронной почты Dmitriy.Perminov@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Перминов Дмитрий Леонидович Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru