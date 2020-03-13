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Номер извещения
ГП003158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по бурению скважин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1260
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
SkripichnikovAG@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скрипичников Андрей Генадьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003158Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 14:0013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003158Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего Москва
Подведение итогов не позднее
29.04.2020 14:0029.04.2020 14:0029.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003158Подведение итогов не позднее Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
36
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Амурская обл., г. Свободный (50 км на Серверо-Запад), Территория АГПЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
43.12.11.120
43.12.3
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 13
Кол-во: 16
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