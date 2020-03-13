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    Главная / Торги / Оказание услуг по бурению скважин

    Оказание услуг по бурению скважин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003158Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-117

    Наименование закупки

    Оказание услуг по бурению скважин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003158_second_parts_protocol.rtf

    Техническое задание (услуги бурения скважин)

    Форма КП (услуги бурения скважин)

    Информационна карта (услуги бурения скважин)

    карточка преприятия

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1260

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    SkripichnikovAG@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скрипичников Андрей Генадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 14:00 GMT +313.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003158Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 14:0013.03.2020 14:0013.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003158Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2020 14:0029.04.2020 14:0029.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003158Подведение итогов не позднее Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.202029.04.2020 14:0029.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003158Подведение итогов не позднее Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по бурению скважин на объекте строительства Амурского газоперерабатывающего

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    36

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Амурская обл., г. Свободный (50 км на Серверо-Запад), Территория АГПЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту оказания услуг в течение 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    43.12.11.120

    Работы по подготовке строительного участка для последующих строительных работ, включая буровзрывные работы и работы по удалению скальных пород

    Классификатор ОКВЭД2

    43.12.3

    Производство земляных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616724/name/5e831b1c453bb5.65376158

    31.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по бурению скважины диаметр 720 мм, глубина 6000 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по бурению скважины диаметр 720 мм, глубина 5700 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по бурению скважины диаметр 325 мм, глубина 9500 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Оказание услуг по бурению скважины диаметр 219 мм, глубина 6500 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 5"

    "Оказание услуг по бурению скважины диаметр 350 мм, глубина 2000 мм"

    Кол-во: 16

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