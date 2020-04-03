Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, а затем при наличии предложений участников торгов – на повышение цены реализации, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи имущества: А/м ЗИЛ-АГП-2204 В 457 УО 02. Продавец: ООО «Газпром нефтехим Салават»

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