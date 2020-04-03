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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, а затем при наличии предложений участников торгов – на повышение цены реализации, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи имущества: А/м ЗИЛ-АГП-2204 В 457 УО 02. Продавец: ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, а затем при наличии предложений участников торгов – на повышение цены реализации, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи имущества: А/м ЗИЛ-АГП-2204 В 457 УО 02. Продавец: ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2020 10:0003.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003149Дата и время окончания срока приема заявок А/м ЗИЛ-АГП-2204 В 457 УО 02МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, а затем при наличии предложений участников торгов – на повышение цены реализации, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи имущества: А/м ЗИЛ-АГП-2204 В 457 УО 02. Продавец: ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    453256, Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30

    Номер извещения

    ГП003149

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    А/м ЗИЛ-АГП-2204 В 457 УО 02

    Начальная цена

    166600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    02-03-2020 16:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    06.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с документацией

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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