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    Главная / Торги / Закупка твердосплавных пластин по ГОСТ19065-80, ГОСТ19071-80, ГОСТ19048-80

    Закупка твердосплавных пластин по ГОСТ19065-80, ГОСТ19071-80, ГОСТ19048-80

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944759Дата и время окончания срока приема заявок Закупка твердосплавных пластин по ГОСТ19065-80, ГОСТ19071-80, ГОСТ19048-80 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008944759

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка твердосплавных пластин по ГОСТ19065-80, ГОСТ19071-80, ГОСТ19048-80

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    Сканировать30007.PDF

    Сканировать3.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-57-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Н Е

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка твердосплавных пластин по ГОСТ19065-80, ГОСТ19071-80, ГОСТ19048-80

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944759Подведение итогов не позднее Закупка твердосплавных пластин по ГОСТ19065-80, ГОСТ19071-80, ГОСТ19048-80 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка твердосплавных пластин по ГОСТ19065-80, ГОСТ19071-80, ГОСТ19048-80

    Начальная цена

    350 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599300/name/5e6b0dd20b8614.07100261

    13.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599325/name/5e6b12c7bc6678.48409382

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во:

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