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    Главная / Торги / Запчасти CRC Evans

    Запчасти CRC Evans

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 17:3005.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003153Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти CRC EvansМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти CRC Evans

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 17:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    ТехЗадание

    Форма КП

    ГП003153_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    f.denin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Денин Федор Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти CRC Evans

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 17:30 GMT +305.03.2020 17:3005.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003153Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти CRC EvansМосква

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 16:0013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003153Подведение итогов не позднее Запчасти CRC EvansМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003153Подведение итогов не позднее Запчасти CRC EvansМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти CRC Evans

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31.110

    Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90.9

    Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/781675/name/5fb6aa476e5173.25293107

    19.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MOTOR, ELEC BL-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "PLATE, HARD SURFACE 580"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "GAUGE,PRESS,200CFH 1-1/2D"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "MOTOR, STEPPER, NEMO 17, 2.33VDC"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "MOTOR, STEPPER, NEMO 17, 2.4V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "O-RING, HIGH TEMP FOR 8735920"

    Кол-во: 600

    "Позиция 7"

    "SEAL GASKET LEAD 11761-1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "TIP P-625, .054"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 9"

    "PCB ASSY,BUG STEP BRUSH DC DRIVER"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "TIP,PENCIL .035 & .040"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 11"

    "TIP, CONTACT, .045"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 12"

    "SWITCH, LIMIT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "NOZZLE, SHIELD CUP INT 1,625"

    Кол-во: 400

    "Позиция 14"

    "TIP, WELDING- INT 1.00"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "CARD ASSY, EMF BL-7"

    Кол-во: 5

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    24.01.2022 г., 10:35
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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