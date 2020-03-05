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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003153
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запчасти CRC Evans
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 17:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
f.denin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денин Федор Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти CRC Evans
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 17:30 GMT +305.03.2020 17:3005.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003153Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти CRC EvansМосква
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 16:0013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003153Подведение итогов не позднее Запчасти CRC EvansМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти CRC Evans
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
27.90.31.110
27.90.9
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 600
Кол-во: 100
Кол-во: 5000
Кол-во: 7
Кол-во: 4000
Кол-во: 10000
Кол-во: 1
Кол-во: 400
Кол-во: 1000
Кол-во: 5
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