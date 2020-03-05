№ 9188/1-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве 101039,39 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003155 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки № 9188/1-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве 101039,39 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ

Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ Юридический адрес 123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Почтовый адрес 123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Контактный телефон +7 495 287-18-93 Факс +7 495 332-59-90 Адрес электронной почты yu.efremova@stroytransgaz.com Ф.И.О. контактного лица Ефремова Юлия Олеговна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru