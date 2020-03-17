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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003145
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по приему для последующей обработки (сортировки) отходов производства и потребления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
Контактный телефон
+7 495 513-73-28
Факс
Адрес электронной почты
igor.dendyaev3@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дендяев Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Королев
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по приему для последующей обработки (сортировки) отходов производства и потребления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 12:00 GMT +317.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003145Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приему для последующей обработки (сортировки) отходов производства и потребленияКоролев
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2020 14:2025.03.2020 14:2025.03.2020 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003145Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по приему для последующей обработки (сортировки) отходов производства и потребленияКоролев
Подведение итогов не позднее
15.05.2020 12:0015.05.2020 12:0015.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003145Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приему для последующей обработки (сортировки) отходов производства и потребленияКоролев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по приему для последующей обработки (сортировки) отходов производства и потребления
Начальная цена
3 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Все закупки и тендеры ЗАО "ЗЭМ" РКК "ЭНЕРГИЯ"
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Ленина, 4а
38
Документация лота
Кол-во: 1
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