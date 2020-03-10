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    Главная / Торги / СП-68: Поставка комплектов радиомостов WiFi

    СП-68: Поставка комплектов радиомостов WiFi

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003146Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов радиомостов WiFi.КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003146

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СП-68: Поставка комплектов радиомостов WiFi

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    02.03.2020 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    информационная карта

    извещение и документация

    приложение к заявке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 279-60-10

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Liliya.Mazitova2@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мазитова Лилия Замиловна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов радиомостов WiFi.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003146Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов радиомостов WiFi.Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 09:0010.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003146Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектов радиомостов WiFi.Казань

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003146Подведение итогов не позднее Поставка комплектов радиомостов WiFi.Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003146Подведение итогов не позднее Поставка комплектов радиомостов WiFi.Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов радиомостов WiFi.

    Начальная цена

    7 199,40

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    25 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. Допускается подача предложений с более короткими сроками оплаты или авансированием с размером аванса не более 50%. / Не более 30 календарных дней с даты подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект радиомостов WiFi"

    Кол-во: 25

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