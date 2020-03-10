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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003146
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-68: Поставка комплектов радиомостов WiFi
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
02.03.2020 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 279-60-10
Факс
--
Адрес электронной почты
Liliya.Mazitova2@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мазитова Лилия Замиловна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектов радиомостов WiFi.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003146Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов радиомостов WiFi.Казань
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 09:0010.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003146Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектов радиомостов WiFi.Казань
Подведение итогов не позднее
12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003146Подведение итогов не позднее Поставка комплектов радиомостов WiFi.Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов радиомостов WiFi.
Начальная цена
7 199,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, город Казань улица Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
26.30.11.110
26.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
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