Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества. Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк». Лот №2: Якорь газопесочный (б/у) (7 ед.)

    Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества. Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк». Лот №2: Якорь газопесочный (б/у) (7 ед.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2020 15:0016.04.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003142Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2: Якорь газопесочный (б/у). Кол-во - 7 ед. Год выпуска - 2012. Инвентарный номер 00000008263МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества. Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк». Лот №2: Якорь газопесочный (б/у) (7 ед.)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, юго-восточнее д. Осиновка

    Номер извещения

    ГП003142

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот №2: Якорь газопесочный (б/у). Кол-во - 7 ед. Год выпуска - 2012. Инвентарный номер 00000008263

    Начальная цена

    163296.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    02-03-2020 16:33 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    17.04.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_публик_02032020_ДИ_торги_17042020.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Техническое состояние удовлетворительное

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО СНГЕО
    Запрос предложений № ГП237009
    Освоение и снижение уровня в скважине азотной установкой на месторождениях Самарской области в 2022 году
    Освоение и снижение уровня в скважине азотной установкой на месторождениях Самарской области в...
    593128
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    41 914 997
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП201645
    Выполнение работ по внутритрубной диагностики газопровода Ду1400
    Выполнение работ по внутритрубной диагностики газопровода Ду1400
    585217
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП112695
    Открытый аукцион на повышение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли - продажи имущества: ЭЛЕВАТОРЫ BJ типа MGG г/п 250 т для БТ 5" (127 мм) кат. № J-35005-123. Собственник: ООО "ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
    Открытый аукцион на повышение с подачей предложения о цене имущества в электронной форме на...
    572080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    1 980 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    06.12.2021 г., 14:29
    Дата аукциона:
    25.02.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП213815
    Оказание услуг по проведени. внутритрубной диагностики Межпромыслового конденсатопровода УКПГ Берегового НГКМ – УКПГ Яро-Яхинского НГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
    Оказание услуг по проведени. внутритрубной диагностики Межпромыслового конденсатопровода УКПГ...
    589462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ЭТП ГПБ
    Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме № ГП148460
    Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: по продаже мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding B.V. (Голландия) с объектами технологического оборудования, которые расположены по адресу: Томская область, Парабельский р-н, Болтное нефтяное месторождение. Собственник: АО «Газпром добыча Томск».
    Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на...
    581830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый аукцион в электронной форме по комбинированной схеме
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    16.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    80 959 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Начало приема заявок:
    28.12.2021 г., 11:53
    Дата аукциона:
    18.02.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить