Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по проектированию объекта капитального строительства «Общежитие для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, производственная база АО «МРТС» Левый берег » согласно Технического задания

    Оказание услуг по проектированию объекта капитального строительства «Общежитие для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, производственная база АО «МРТС» Левый берег » согласно Технического задания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003143Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проектированию объекта капитального строительства «Общежитие для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, производственная база АО «МРТС» Левый берег » согласно Технического заданияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003143

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проектированию объекта капитального строительства «Общежитие для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, производственная база АО «МРТС» Левый берег » согласно Технического задания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проектированию объекта капитального строительства «Общежитие для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, производственная база АО «МРТС» Левый берег » согласно Технического задания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 17:00 GMT +316.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003143Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проектированию объекта капитального строительства «Общежитие для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, производственная база АО «МРТС» Левый берег » согласно Технического заданияМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 11:0031.03.2020 11:0031.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003143Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию объекта капитального строительства «Общежитие для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, производственная база АО «МРТС» Левый берег » согласно Технического заданияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 11:0031.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003143Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию объекта капитального строительства «Общежитие для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, производственная база АО «МРТС» Левый берег » согласно Технического заданияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проектированию объекта капитального строительства «Общежитие для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, производственная база АО «МРТС» Левый берег » согласно Технического задания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.130) , e-mail: Yushkov_A@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проектирование объекта капитального строительства «Общежитие для кратковременного пребывания сотрудников, работающих вахтовым методом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, производственная база АО «МРТС» Левый берег » согласно Технического задания"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148447
    Разработка документации по техническому перевооружению объектов: 1. НП ЦУ: СИН № 568: Служебно-эксплуатационный блок (поз.13.1). Т00014818; 2. ГП ДКС: Внутриплощадочные сети связи, сигнализации и пожаротушения. Т00011592; 3. ОЛУ СМ ГКП (1 оч. стр-ва) УНТС: Линии связи и сигнализации. Т00013021; 4. ХМ ГКП ДКС: Сети связи. Т00012495; 5. ГКП Цех НТС (рез. л): Наружные сети связи. Т00011208; 6. НП ЦУ ЦПС: Сети связи. Т00014380.
    Разработка документации по техническому перевооружению объектов: 1. НП ЦУ: СИН № 568:...
    581811
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    МРТС ХОЛДИНГ
    Попозиционная № ГП213500
    Выполнение работ на проектирование электроснабжения ВЖГ и производственного участка №12 АО «МРТС»
    Выполнение работ на проектирование электроснабжения ВЖГ и производственного участка №12 АО...
    588162
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить