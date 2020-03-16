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    Главная / Торги / стеллажное оборудование для склада

    стеллажное оборудование для склада

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003169Дата и время окончания срока приема заявок оснащение склада стеллажным оборудованиемНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003169

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    202/1

    Наименование закупки

    стеллажное оборудование для склада

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 18:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    схема расположения стеллажей

    техническое задание

    202_1_лот_1_all_part_(1).zip

    Документ_Microsoft_Word_(3).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Юридический адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Почтовый адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Контактный телефон

    831 доб.260-02-51

    Факс

    +7 831 260-04-30

    Адрес электронной почты

    ZaytsevaS@gzas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцева Светлана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оснащение склада стеллажным оборудованием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 12:00 GMT +316.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003169Дата и время окончания срока приема заявок оснащение склада стеллажным оборудованиемНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003169Подведение итогов не позднее оснащение склада стеллажным оборудованиемНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003169Подведение итогов не позднее оснащение склада стеллажным оборудованиемНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оснащение склада стеллажным оборудованием

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    доставка и установка стеллажей обязательно с дальнейшем полным техническим освидетельствованием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, дом 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поэтапная поставка, 50 % предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Адрес местонахождения

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641783/name/5eb54619d4abc2.86690304

    29.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/655867/name/5ed111ae198359.67532888

    29.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фронтальные стеллажи для европаллет"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Полочные стеллажи для жесткой тары "

    Кол-во: 36

    "Позиция 3"

    "полочные стеллажи"

    Кол-во: 22

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