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Номер извещения
ГП003169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
стеллажное оборудование для склада
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 18:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Почтовый адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Контактный телефон
831 доб.260-02-51
Факс
+7 831 260-04-30
Адрес электронной почты
ZaytsevaS@gzas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцева Светлана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оснащение склада стеллажным оборудованием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 12:00 GMT +316.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003169Дата и время окончания срока приема заявок оснащение склада стеллажным оборудованиемНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003169Подведение итогов не позднее оснащение склада стеллажным оборудованиемНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оснащение склада стеллажным оборудованием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
доставка и установка стеллажей обязательно с дальнейшем полным техническим освидетельствованием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, дом 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Адрес местонахождения
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
31.09.11.120
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 36
Кол-во: 22
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