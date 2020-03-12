Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по ремонту компрессора GA75 VSD АFF-13, инв. № 41606020, установленного в здании производственного турбинного корпуса цех № 6 ЗАО «НЗЛ», по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51, литера БТ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003139 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по ремонту компрессора GA75 VSD АFF-13, инв. № 41606020, установленного в здании производственного турбинного корпуса цех № 6 ЗАО «НЗЛ», по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51, литера БТ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация Документы

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ Юридический адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51 Почтовый адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51 Контактный телефон +7 812 372-55-81 доб. 5094 Факс {} Адрес электронной почты m.gandyukhin@reph.ru Ф.И.О. контактного лица Гандюхин Максим Александрович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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