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    Главная / Торги / Поставка отводов из стали

    Поставка отводов из стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944657Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отводов из сталиВ соответствии с документациейПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008944657

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка отводов из стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_от_16.03.2019_итоги.docx

    Описание объекта закупки

    Расчет цены

    Проект договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго»
    Все закупки и тендеры МУП СТЭ

    Юридический адрес

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Почтовый адрес

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Контактный телефон

    +7 8622 96-85-85 доб. 350

    Факс

    +7 8622 96-85-85

    Адрес электронной почты

    serebrennikovaem@sochi-teplo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серебренникова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    В соответствии с документацией

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отводов из стали

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 23:5917.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944657Подведение итогов не позднее Поставка отводов из сталиВ соответствии с документацией

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отводов из стали

    Начальная цена

    359 190,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией электронного аукциона

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией электронного аукционаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией электронного аукциона
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП СТЭ
    Все закупки и тендеры МУП СТЭ

    Адрес местонахождения

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Классификатор ОКПД2

    24.20.1

    Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602182/name/5e6f7091bfb1a9.79985058

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

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