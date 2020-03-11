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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008944657
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка отводов из стали
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23
Почтовый адрес
354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23
Контактный телефон
+7 8622 96-85-85 доб. 350
Факс
+7 8622 96-85-85
Адрес электронной почты
serebrennikovaem@sochi-teplo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серебренникова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
В соответствии с документацией
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка отводов из стали
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отводов из стали
Начальная цена
359 190,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией электронного аукциона
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией электронного аукционаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23
24.20.1
24.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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