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    Главная / Торги / № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».

    № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003150Дата и время окончания срока приема заявок № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 17:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета участника (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

    Формы к проекту договора

    СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ)

    Проект договора (ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ)

    ФОРМА О СОГЛАСИИ С ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА

    СПИСОК ЗАПРАШИВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 287-18-93

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    yu.efremova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефремова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003150Дата и время окончания срока приема заявок № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 16:0005.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003150Дата и время вскрытия заявок № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2020 14:0031.05.2020 14:0031.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003150Подведение итогов не позднее № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202031.05.2020 14:0031.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003150Подведение итогов не позднее № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификациями. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО. Консультант по техническим вопросам Плешанов Александр Юрьевич, тел. (495) 258-94-84

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рублевский проезд – «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск (Заезд со стороны пос. Новая Трехгорка)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Март-Апрель 2020г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11

    Пески природные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок Кф≥0,5 м/сут, ГОСТ 25100-2011, Песок мелкий"

    Кол-во:

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