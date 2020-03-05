www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003150
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 287-18-93
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
yu.efremova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
№ 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003150Дата и время окончания срока приема заявок № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2020 16:0005.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003150Дата и время вскрытия заявок № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2020 14:0031.05.2020 14:0031.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003150Подведение итогов не позднее № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202031.05.2020 14:0031.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003150Подведение итогов не позднее № 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 9188-51-Рублёвский проезд-200220 (Песок 0,5) на поставку песка с к.ф. 0,5 м/сут. в кол-ве - 54815,01 м3,в рамках реализации проекта "Строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификациями. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО. Консультант по техническим вопросам Плешанов Александр Юрьевич, тел. (495) 258-94-84
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Рублевский проезд – «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск (Заезд со стороны пос. Новая Трехгорка)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
08.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.