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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003137
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЖБИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1
Контактный телефон
+7 495 969-28-60
Факс
Адрес электронной почты
y.bashun@arks-eng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Башун Ян Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно Приложению № 2.1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2020 11:00 GMT +304.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003137Дата и время окончания срока приема заявок Согласно Приложению № 2.1Москва
Подведение итогов не позднее
04.03.2020 12:0004.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003137Подведение итогов не позднее Согласно Приложению № 2.1Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно Приложению № 2.1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложению № 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Приложению № 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКС ИНЖ
Все закупки и тендеры АРКС ИНЖ
Адрес местонахождения
123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1,
123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1
23.61
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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