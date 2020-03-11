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Номер извещения
32008944756
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.03.2020 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 967 249-63-88
Факс
--
Адрес электронной почты
TenderShH@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Середин Александр Владимирович,avseredin@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 09:30 GMT +311.03.2020 09:3011.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944756Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 09:3011.03.2020 09:3011.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944756Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.03.202023.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944756Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
1 492 320,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с РАЗДЕЛОМ 10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141425, область Московская, город Химки, улица Авиационная, владение 8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
62.0
62
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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