на право заключения договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008944756 Уникальный номер закупки Номер закупки 408 Наименование закупки на право заключения договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Документация процедуры Выписка_ТК_14_от_16.03.2020_№16.pdf Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ Юридический адрес 141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505 Почтовый адрес 141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505 Контактный телефон +7 967 249-63-88 Факс -- Адрес электронной почты TenderShH@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Середин Александр Владимирович,avseredin@svo.aero Место рассмотрения предложений 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72 Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru