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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:3011.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944756Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008944756

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    408

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.03.2020 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_ТК_14_от_16.03.2020_№16.pdf

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 967 249-63-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TenderShH@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Середин Александр Владимирович,avseredin@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 09:30 GMT +311.03.2020 09:3011.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944756Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 09:3011.03.2020 09:3011.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944756Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944756Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F, каб. 7.72

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на оказание комплекса услуг по разработке личного кабинета для отображения данных по системе оплаты труда производственного персонала на платформе WebTutor в ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    1 492 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141425, область Московская, город Химки, улица Авиационная, владение 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с условиями Процедурной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    62.0

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605019/name/5e71dd026b75c8.33343697

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги"

    Кол-во: 1.00000

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