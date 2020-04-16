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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспортные средства (2 единицы). Собственник: АО «Газпроектинжиниринг»

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспортные средства (2 единицы). Собственник: АО «Газпроектинжиниринг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2020 11:0016.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003135Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Chevrolet Niva 212300, г. н. Н 047 ОЕ 36, VIN X9L21230080214852МоскваПечать
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    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспортные средства (2 единицы). Собственник: АО «Газпроектинжиниринг»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Воронеж

    Номер извещения

    ГП003135

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (PRADO) г. н. Н 444 СО 36, VIN JTEBU3FJ005009181

    Начальная цена

    1124556.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    112455.60

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    02-03-2020 16:12 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    17.04.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_2_авто_торги_17042020.docx

    Протокол_Газпроектинжиниринг_АВТО(2_ед)торги_17042020.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с измещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    120355.6

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспортные средства (2 единицы). Собственник: АО «Газпроектинжиниринг»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Воронеж

    Номер извещения

    ГП003135

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Автомобиль Chevrolet Niva 212300, г. н. Н 047 ОЕ 36, VIN X9L21230080214852

    Начальная цена

    178587.6

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    17858.76

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    02-03-2020 16:12 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    17.04.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_2_авто_торги_17042020.docx

    Протокол_Газпроектинжиниринг_АВТО(2_ед)торги_17042020.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    25758.76

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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