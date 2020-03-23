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    Главная / Торги / Поставка тали электрической для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка тали электрической для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 14:0023.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944643Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тали электрической для нужд ООО "Краснодар Водоканал"КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008944643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка тали электрической для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗД

    Приложение_№1_-_попозиционный_лист.xlsx

    Вопрос_6_Электротали.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тали электрической для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 14:00 GMT +323.03.2020 14:0023.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944643Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тали электрической для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    22.05.2020 14:0022.05.2020 14:0022.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944643Подведение итогов не позднее Поставка тали электрической для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.05.202022.05.2020 14:0022.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944643Подведение итогов не позднее Поставка тали электрической для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тали электрической для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    1 093 346,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    ТЗД

    03.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637308/name/5ea8508c287790.73480632

    28.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637309/name/5ea850a7f300e0.49986137

    28.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Таль электрическая, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6 м, 380В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Таль электрическая, грузоподъемность 2,0 т, высота подъема 6 м, 380В"

    Кол-во: 1

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