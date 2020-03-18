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Номер извещения
32008944331
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку кабельной продукции для нужд ООО "Горводоканал" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
02.03.2020 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Почтовый адрес
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
Контактный телефон
+7 8412 20-96-20
Факс
+7 8412 34-60-75
Адрес электронной почты
vodokanal-pnz@gvkpenza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильин Юрий Олегович
Место рассмотрения предложений
Пенза
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944331Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукцияПенза
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 10:00GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944331Дата и время вскрытия заявок Кабельная продукцияПенза
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.03.202024.03.2020 23:5924.03.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944331Дата окончания срока рассмотрения заявок Кабельная продукцияПенза
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 23:5931.03.2020 23:5931.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944331Подведение итогов не позднее Кабельная продукцияПенза
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Горводоканал
Все закупки и тендеры Горводоканал
Адрес местонахождения
440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24
27.32
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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