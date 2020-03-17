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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по лабораторным исследованиям воды для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году. (СКС-1777)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по лабораторным исследованиям воды для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году. (СКС-1777)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944372Дата и время окончания срока приема заявок Радиологические исследования питьевой, природной и сточной водыСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008944372

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1777

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по лабораторным исследованиям воды для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году. (СКС-1777)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    02.03.2020 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№3144_от_02.04.20._СКС-1777_3_лот.pdf

    Протокол_№3143_от_02.04.20._СКС-1777_2_лот.pdf

    СКС-1777

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бирюков Владимир Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Токсикологические исследования сточной и природной воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 17:00 GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944372Дата и время окончания срока приема заявок Токсикологические исследования сточной и природной водыСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 17:00GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944372Дата и время вскрытия заявок Токсикологические исследования сточной и природной водыСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944372Дата окончания срока рассмотрения заявок Токсикологические исследования сточной и природной водыСамара

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 16:0003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Токсикологические исследования сточной и природной водыСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Токсикологические исследования сточной и природной водыСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Токсикологические исследования сточной и природной воды

    Начальная цена

    235 248,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

    Лот 2

    Исследования сточной и природной воды на острую токсичность

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 17:00 GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944372Дата и время окончания срока приема заявок Исследования сточной и природной воды на острую токсичностьСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 17:00GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944372Дата и время вскрытия заявок Исследования сточной и природной воды на острую токсичностьСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944372Дата окончания срока рассмотрения заявок Исследования сточной и природной воды на острую токсичностьСамара

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 16:0003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Исследования сточной и природной воды на острую токсичностьСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Исследования сточной и природной воды на острую токсичностьСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исследования сточной и природной воды на острую токсичность

    Начальная цена

    343 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/617508/name/5e8596b7ca49c8.14168245

    02.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

    Лот 3

    Радиологические исследования питьевой, природной и сточной воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 17:00 GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944372Дата и время окончания срока приема заявок Радиологические исследования питьевой, природной и сточной водыСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 17:00GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944372Дата и время вскрытия заявок Радиологические исследования питьевой, природной и сточной водыСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944372Дата окончания срока рассмотрения заявок Радиологические исследования питьевой, природной и сточной водыСамара

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 16:0003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Радиологические исследования питьевой, природной и сточной водыСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Радиологические исследования питьевой, природной и сточной водыСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Радиологические исследования питьевой, природной и сточной воды

    Начальная цена

    401 760,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/617502/name/5e8596192b5d45.53138422

    02.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

    Лот 4

    Инвентаризация сточных вод

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 17:00 GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944372Дата и время окончания срока приема заявок Инвентаризация сточных водСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 17:00GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944372Дата и время вскрытия заявок Инвентаризация сточных водСамара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944372Дата окончания срока рассмотрения заявок Инвентаризация сточных водСамара

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 16:0003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Инвентаризация сточных водСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Инвентаризация сточных водСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инвентаризация сточных вод

    Начальная цена

    18 000,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями КД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями КД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во:

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    Запрос предложений № 32211050431
    Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по аттестации сварочного оборудования АО "Газпром газораспределение Рязанская область" (005-ОМ-01-2022).
    Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по аттестации сварочного...
    588826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    315 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
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