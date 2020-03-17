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Номер извещения
32008944372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по лабораторным исследованиям воды для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020 году. (СКС-1777)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
02.03.2020 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 334-76-23
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
zakupki@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бирюков Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Токсикологические исследования сточной и природной воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 17:00 GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944372Дата и время окончания срока приема заявок Токсикологические исследования сточной и природной водыСамара
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 17:00GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944372Дата и время вскрытия заявок Токсикологические исследования сточной и природной водыСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944372Дата окончания срока рассмотрения заявок Токсикологические исследования сточной и природной водыСамара
Подведение итогов не позднее
03.04.2020 16:0003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Токсикологические исследования сточной и природной водыСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Токсикологические исследования сточной и природной воды
Начальная цена
235 248,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Исследования сточной и природной воды на острую токсичность
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 17:00 GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944372Дата и время окончания срока приема заявок Исследования сточной и природной воды на острую токсичностьСамара
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 17:00GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944372Дата и время вскрытия заявок Исследования сточной и природной воды на острую токсичностьСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944372Дата окончания срока рассмотрения заявок Исследования сточной и природной воды на острую токсичностьСамара
Подведение итогов не позднее
03.04.2020 16:0003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Исследования сточной и природной воды на острую токсичностьСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исследования сточной и природной воды на острую токсичность
Начальная цена
343 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
71.20
71.20
Документация лота
Кол-во:
Радиологические исследования питьевой, природной и сточной воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 17:00 GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944372Дата и время окончания срока приема заявок Радиологические исследования питьевой, природной и сточной водыСамара
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 17:00GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944372Дата и время вскрытия заявок Радиологические исследования питьевой, природной и сточной водыСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944372Дата окончания срока рассмотрения заявок Радиологические исследования питьевой, природной и сточной водыСамара
Подведение итогов не позднее
03.04.2020 16:0003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Радиологические исследования питьевой, природной и сточной водыСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Радиологические исследования питьевой, природной и сточной воды
Начальная цена
401 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
71.20
71.20
Документация лота
Кол-во:
Инвентаризация сточных вод
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 17:00 GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944372Дата и время окончания срока приема заявок Инвентаризация сточных водСамара
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 17:00GMT +317.03.2020 17:0017.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944372Дата и время вскрытия заявок Инвентаризация сточных водСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.03.202024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944372Дата окончания срока рассмотрения заявок Инвентаризация сточных водСамара
Подведение итогов не позднее
03.04.2020 16:0003.04.2020 16:0003.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944372Подведение итогов не позднее Инвентаризация сточных водСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инвентаризация сточных вод
Начальная цена
18 000,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями КД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями КДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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