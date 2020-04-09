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    Главная / Торги / Оказание услуг питания и обеспечения напитками пассажиров и экипажей в сбойных ситуациях в международном аэропорту Магадан.

    Оказание услуг питания и обеспечения напитками пассажиров и экипажей в сбойных ситуациях в международном аэропорту Магадан.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2020 10:0009.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944187Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг питания и обеспечения напитками пассажиров и экипажей в сбойных ситуациях в международном аэропорту Магадан.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008944187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг питания и обеспечения напитками пассажиров и экипажей в сбойных ситуациях в международном аэропорту Магадан.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__об_изменении_(2).pdf

    Извещение об изменении

    Извещение_об_изменении_(3).pdf

    Документация_запрос_предложений_СМСП_ред3.docx

    Извещение_запрос_предложений_СМСП_ред3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг питания и обеспечения напитками пассажиров и экипажей в сбойных ситуациях в международном аэропорту Магадан.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 16:0022.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944187Подведение итогов не позднее Оказание услуг питания и обеспечения напитками пассажиров и экипажей в сбойных ситуациях в международном аэропорту Магадан.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг питания и обеспечения напитками пассажиров и экипажей в сбойных ситуациях в международном аэропорту Магадан.

    Начальная цена

    6 317 568,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    21936

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Магадан, Международный аэропорт Магадан, зал вылета. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за фактически оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения полного комплекта документов. Исполнитель предоставляет Заказчику отсрочку платежей на срок не менее 15 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    56

    Услуги общественного питания

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 21936.00000

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    Прием заявок:
    16.02.2018 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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