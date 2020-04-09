Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за фактически оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения полного комплекта документов. Исполнитель предоставляет Заказчику отсрочку платежей на срок не менее 15 календарных дней.