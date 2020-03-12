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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора на поставку шестигранников и прутков

    Запрос котировок на право заключения договора на поставку шестигранников и прутков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:3012.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шестигранников и прутковМосква, Дмитровское шоссе, 110Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008944250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора на поставку шестигранников и прутков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.03.2020 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_250.zip

    извещение

    Изменения от 05.03.2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Качан Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шестигранников и прутков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 09:30 GMT +312.03.2020 09:3012.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шестигранников и прутковМосква, Дмитровское шоссе, 110

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 09:3012.03.2020 09:3012.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944250Дата и время вскрытия заявок Поставка шестигранников и прутковМосква, Дмитровское шоссе, 110

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 23:0017.03.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944250Подведение итогов не позднее Поставка шестигранников и прутковМосква, Дмитровское шоссе, 110

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шестигранников и прутков

    Начальная цена

    1 080 622,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с положениями извещение

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями извещениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями извещение
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    24.45.30.390

    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.45

    Производство прочих цветных металлов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602088/name/5e6f682d18eb56.97469828

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих цветных металлов"

    Кол-во: 2181.00000

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