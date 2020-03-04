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    Главная / Торги / Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. Нижнекамск

    Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. Нижнекамск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003131Дата и время окончания срока приема заявок Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. НижнекамскНабережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. Нижнекамск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Окна

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМКОР СТРОЙ
    Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ

    Юридический адрес

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Почтовый адрес

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Контактный телефон

    +7 937 776-08-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    RR.Ahmetov@domkor.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ахметов Рустам Рифкатович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. Нижнекамск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 12:00 GMT +304.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003131Дата и время окончания срока приема заявок Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. НижнекамскНабережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    04.03.2020 12:0004.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003131Дата и время вскрытия заявок Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. НижнекамскНабережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2020 15:0005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003131Подведение итогов не позднее Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. НижнекамскНабережные Челны

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    05.03.202005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003131Подведение итогов не позднее Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. НижнекамскНабережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. Нижнекамск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ +уточнять у заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗ +уточнять у заказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗ +уточнять у заказчика

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОМКОР СТРОЙ
    Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Классификатор ОКПД2

    16.23.11

    Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги деревянные

    25.12.10.000

    Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "договор"

    Кол-во: 1

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    600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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