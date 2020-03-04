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Номер извещения
ГП003131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. Нижнекамск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Почтовый адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
Контактный телефон
+7 937 776-08-88
Факс
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Адрес электронной почты
RR.Ahmetov@domkor.com
Ф.И.О. контактного лица
Ахметов Рустам Рифкатович
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. Нижнекамск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2020 12:00 GMT +304.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003131Дата и время окончания срока приема заявок Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. НижнекамскНабережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2020 12:0004.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003131Дата и время вскрытия заявок Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. НижнекамскНабережные Челны
Подведение итогов не позднее
05.03.2020 15:0005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003131Подведение итогов не позднее Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. НижнекамскНабережные Челны
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Окна, фрамуги, установка окон для строительства дошкольной образовательной организации на 260 мест в 29 мкр. г. Нижнекамск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ +уточнять у заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗ +уточнять у заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОМКОР СТРОЙ
Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ
Адрес местонахождения
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209
16.23.11
25.12.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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