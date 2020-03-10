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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на закупку оборудования для радиосвязи для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Запрос котировок в электронной форме на закупку оборудования для радиосвязи для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944345Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования для радиосвязи МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008944345

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на закупку оборудования для радиосвязи для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1149

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PGPronin@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронин П. П.

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования для радиосвязи

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944345Подведение итогов не позднее Закупка оборудования для радиосвязи Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования для радиосвязи

    Начальная цена

    406 109,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Заводское шоссе д. 19, стр.69 или Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал Ф, КПП №8 (по согласованию с заказчиком)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка: С момента подписания Договора в течении 15 календарных дней. Оплата: Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара/оказания услуг/выполнения работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.110

    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование для радиосвязи"

    Кол-во:

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    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
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