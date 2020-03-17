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    Главная / Торги / СП-246: Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента

    СП-246: Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944344Дата и время окончания срока приема заявок Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008944344

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СП-246: Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    02.03.2020 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    141-СП-246_Поставка_буров_сверл__32008944344.pdf

    Проект договора

    Приложение А

    Извещение Документация

    Извещение_о_продлении_срока_подачи_заявок.pdf

    Информационная_карта_-_с_изменениями.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 279-61-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Helli.Khusnutdinova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хуснутдинова Нелли Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 11:00 GMT +317.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944344Дата и время окончания срока приема заявок Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944344Дата и время вскрытия заявок Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента Казань

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944344Подведение итогов не позднее Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944344Подведение итогов не позднее Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента

    Начальная цена

    541 726,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации (п. 2.2 информационной карты)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации (п. 2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации (п.п. 2.3 и 2.6 информационной карты)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609654/name/5e78650d1807b2.14913321

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бур SDS plus 6 х 110 мм"

    Кол-во: 351

    "Позиция 2"

    "Бур SDS plus 6 х 160 мм"

    Кол-во: 360

    "Позиция 3"

    "Бур SDS plus 6 х 210 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Бур SDS plus 6 х 310 мм"

    Кол-во: 122

    "Позиция 5"

    "Бур SDS plus 6 х 600 мм"

    Кол-во: 74

    "Позиция 6"

    "Бур SDS plus 8х400 мм"

    Кол-во: 95

    "Позиция 7"

    "Бур SDS plus 8 х 600 мм"

    Кол-во: 92

    "Позиция 8"

    "Бур SDS plus 10 х 210 мм"

    Кол-во: 79

    "Позиция 9"

    "Бур SDS plus 10 х 800 мм"

    Кол-во: 248

    "Позиция 10"

    "Бур SDS plus 10 х450 мм"

    Кол-во: 122

    "Позиция 11"

    "Бур SDS plus 10 х600 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 12"

    "Бур SDS plus 10 х1000 мм"

    Кол-во: 88

    "Позиция 13"

    "Бур SDS plus 12 х210 мм"

    Кол-во: 43

    "Позиция 14"

    "Бур SDS plus 12 х600 мм"

    Кол-во: 167

    "Позиция 15"

    "Бур SDS plus 12 х 1000 мм"

    Кол-во: 167

    "Позиция 16"

    "Бур SDS plus 14 х 800 мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 17"

    "Бур SDS plus 14 х 1000 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Бур SDS plus  16 х 800 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 19"

    "Бур SDS plus  18х800мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 20"

    "Бур SDS plus 20 х 1000 мм"

    Кол-во: 56

    "Позиция 21"

    "Бур SDS plus  20 х 260 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Бур SDS plus  22 х 800 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Бур SDS plus  22 х 1000 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 24"

    "Бур SDS plus  25 х 600 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Бур SDS plus  25 х 1000 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Бур SDS plus 26 х 450"

    Кол-во: 25

    "Позиция 27"

    "Бур SDS мах 32х800 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 28"

    "Бур 40х1000 SDS мах мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 29"

    "Бур 68х800 SDS мах мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Бур 68х1000 SDS мах мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Сверло по дереву 10х600мм"

    Кол-во: 41

    "Позиция 32"

    "Сверло по дереву 12х500"

    Кол-во: 66

    "Позиция 33"

    "Сверло по дереву винтовое 18х530/600"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Набор сверл (8шт.) по бетону"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Набор сверл (8ш; Р4М2; В1) по металлу"

    Кол-во: 9

    "Позиция 36"

    "Сверло по металлу 3 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "Сверло по металлу 5х132 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Сверло по металлу 6.0 х 139"

    Кол-во: 36

    "Позиция 39"

    "Сверло по металлу 8,0х165"

    Кол-во: 43

    "Позиция 40"

    "Сверло по металлу 6,0х93мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Сверло по металлу 8,0х117мм"

    Кол-во: 61

    "Позиция 42"

    "Сверло по металлу 10х175мм"

    Кол-во: 59

    "Позиция 43"

    "Ступенчатое сверло по мет 4-20мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 44"

    "Плоское зубило 18х25х600 мм SDS MAX"

    Кол-во: 27

    "Позиция 45"

    "Плоское зубило SDSMAX 25х280"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Плоское зубило SDS MAX 50*400мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Плоское зубило 75х400мм SDS max"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Пика SDS-plus 250 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 49"

    "Пика SDS-Max 600мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Зубило 200мм ручное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Переходник с SDS-max на SDS-plus"

    Кол-во: 11

    "Позиция 52"

    "Переходник (SDS+/ 1/2"-20 UNF/ 1/4")"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Патрон кулачковый 1/2'' 13мм с адаптером SDS+"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Коронка по бетону D-40мм с хвостовиком SDS+"

    Кол-во: 13

    "Позиция 55"

    "Коронка по бетону D-65мм с хвостовиком SDS+"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Бита крестовая РН2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Бита с торцевой головкой 8мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Бита с торцевой головкой 10мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Бур ручной д-150мм, 2м."

    Кол-во: 1

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