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Номер извещения
32008944344
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-246: Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
02.03.2020 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 279-61-07
Факс
--
Адрес электронной почты
Helli.Khusnutdinova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хуснутдинова Нелли Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 11:00 GMT +317.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944344Дата и время окончания срока приема заявок Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента Казань
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944344Дата и время вскрытия заявок Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента Казань
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944344Подведение итогов не позднее Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка буров, сверл и насадок для электроинструмента
Начальная цена
541 726,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации (п. 2.2 информационной карты)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации (п. 2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
25.73.40
25.73
Документация лота
Кол-во: 351
Кол-во: 360
Кол-во: 14
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Кол-во: 8
Кол-во: 13
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Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 1
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