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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных материалов

    Поставка хозяйственных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944089Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных материаловСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008944089

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_138.2_итоги.pdf

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 16:0026.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944089Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных материаловСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных материалов

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д.15; 119071, г. Москва, Ленинский проспект, 15А; 141402, Московская обл. городской округ Химки, г. Химки, Международное ш., стр. 1К. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Покупатель производит 100% оплату фактически поставленного Товара в рублях Российской Федерации, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара на основании полученных товарной накладной или УПД, счета и счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    32

    Производство прочих готовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616385/name/5e81a17fd1e4e5.57445576

    30.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий"

    Кол-во:

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