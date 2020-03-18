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Номер извещения
ГП003129
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗЗ/19-0399-20-0041 Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26 доб. 6321
Факс
--
Адрес электронной почты
MYanbakhtin@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янбахтин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 17:00 GMT +318.03.2020 17:0018.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 17:0018.03.2020 17:0018.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003129Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва
Подведение итогов не позднее
20.04.2020 18:0020.04.2020 18:0020.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003129Подведение итогов не позднее Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. 1 - Республика Татарстан, г.Альметьевск ул.Шевченко 9а, склад АО "Татнефтеотдача" п. 2 - Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Дорожная 2а. Склад ЗАО "САНЕКО"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
27.11.43.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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