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    Главная / Торги / ЗЗ/19-0399-20-0041 Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"

    ЗЗ/19-0399-20-0041 Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 17:0018.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003129

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ/19-0399-20-0041

    Наименование закупки

    ЗЗ/19-0399-20-0041 Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация ЗЗ-19-03990041

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6321

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MYanbakhtin@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янбахтин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 17:00 GMT +318.03.2020 17:0018.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003129Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 17:0018.03.2020 17:0018.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003129Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.04.2020 18:0020.04.2020 18:0020.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003129Подведение итогов не позднее Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 18:0020.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003129Подведение итогов не позднее Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд АО "Татнефтеотдача" и АО "САНЕКО"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. 1 - Республика Татарстан, г.Альметьевск ул.Шевченко 9а, склад АО "Татнефтеотдача" п. 2 - Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Дорожная 2а. Склад ЗАО "САНЕКО"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    27.11.43.000

    Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КТП-К-250/10/0,4 с трансформатором 100 кВа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "КТПН 400/10/0,4 с трансформатором 400 кВа"

    Кол-во: 4

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