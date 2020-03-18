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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020-2021 г.г.

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020-2021 г.г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945700Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008945700

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-1776

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020-2021 г.г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    03.03.2020 07:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД СКС-1776

    Итоговый_протокол_№3170_от_08.04.20._СКС-1776.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тексин Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008945700Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 10:00GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008945700Дата и время вскрытия заявок Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan Самара

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.03.202025.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008945700Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan Самара

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2020 16:0001.04.2020 16:0001.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945700Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.202001.04.2020 16:0001.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008945700Подведение итогов не позднее Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.1

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622383/name/5e9015d22e9e56.06650993

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств"

    Кол-во:

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