Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020-2021 г.г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008945700 Уникальный номер закупки Номер закупки СКС-1776 Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на услуги по техническому обслуживанию и ремонту Hyunday Tucsan для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2020-2021 г.г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы Юридический адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Почтовый адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Контактный телефон +7 846 334-76-23 Факс +7 846 336-89-05 Адрес электронной почты zakupki@samcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Тексин Игорь Владимирович Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru