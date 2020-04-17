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    Главная / Торги / Поставка фасонных деталей трубопровода (монтажная вставка) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Поставка фасонных деталей трубопровода (монтажная вставка) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.04.2020 14:0017.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943995Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасоных деталей трубопровода (монтажная вставка) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008943995

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фасонных деталей трубопровода (монтажная вставка) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    02.03.2020 15:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Монтажная_вставка.zip

    Вопрос_№_4_Монтажная_вставка.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фасоных деталей трубопровода (монтажная вставка) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.04.2020 14:00 GMT +317.04.2020 14:0017.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943995Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасоных деталей трубопровода (монтажная вставка) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    17.04.2020 14:0017.04.2020 14:0017.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943995Дата и время вскрытия заявок Поставка фасоных деталей трубопровода (монтажная вставка) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2020 17:0015.06.2020 17:0015.06.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943995Подведение итогов не позднее Поставка фасоных деталей трубопровода (монтажная вставка) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.06.202015.06.2020 17:0015.06.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943995Подведение итогов не позднее Поставка фасоных деталей трубопровода (монтажная вставка) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасоных деталей трубопровода (монтажная вставка) для нужд ООО "Краснодар Водоканал"

    Начальная цена

    3 310 875,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗД
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    24.10.1

    Продукты из железа и стали основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.11

    Производство чугуна

    Документация лота

    ТЗД

    07.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/652530/name/5eccd18325f983.12311638

    26.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна"

    Кол-во:

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