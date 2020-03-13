Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства электрохимической защиты"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства электрохимической защиты"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:5913.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947173Дата и время окончания срока приема заявок Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальныеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008947173

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    327528

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства электрохимической защиты"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    327528итоговый_протокол.pdf

    Форма описания поставляемого товара № 327 528 ЛОТ № 1.xlsx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 327 528 ЛОТ № 1.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №327 528.docx

    Форма Коммерческого предложения № 327 528 ЛОТ № 1.xlsx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №327 528.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 327 528 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947173Подведение итогов не позднее Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальныеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Начальная цена

    180 284,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608088/name/5e7477f99c84e5.67798250

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соединение изолирующее фланцевое PУ1.6МПа ДУ20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Соединение изолирующее фланцевое PУ1.6МПа ДУ25"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Соединение изолирующее фланцевое PУ1.6МПа ДУ50"

    Кол-во: 14

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080157
    КО №1171/КО - Поставка трубы стальной и деталей трубопровода в ППУ для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»
    КО №1171/КО - Поставка трубы стальной и деталей трубопровода в ППУ для нужд Армавирского...
    593462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 812 505
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32211049399
    2/16.01.22/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка трубного металлопроката
    2/16.01.22/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка трубного металлопроката
    588709
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    138 302
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211074511
    Поставка труб стальных
    Поставка труб стальных
    592543
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    12 961 161
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211073476
    на право заключения договора на поставку деталей соединительных для стальных труб (016-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку деталей соединительных для стальных труб (016-Т/2022)
    592324
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 010 985
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Запрос предложений № 32211029981
    Поставка товара: Трубы стальные
    Поставка товара: Трубы стальные
    585295
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    882 986
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211072941
    на право заключения договора на поставку соединений изолирующих и муфт (007-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку соединений изолирующих и муфт (007-Т/2022)
    592089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 184 528
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП010967
    Поставка трубы стальной для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка трубы стальной для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    577379
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 383 712
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить