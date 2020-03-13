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    Главная / Торги / Плиты древесно-волокнистые

    Плиты древесно-волокнистые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 15:3013.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943948Дата и время окончания срока приема заявок Плиты древесно-волокнистые443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008943948

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Плиты древесно-волокнистые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 920-00-16

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Готовцева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Плиты древесно-волокнистые

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 15:3030.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943948Подведение итогов не позднее Плиты древесно-волокнистые443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плиты древесно-волокнистые

    Начальная цена

    441 785,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в извещении о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в извещении о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указаны в извещении о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    16.21.14.000

    Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    16.21.13

    Производство древесно-волокнистых плит из древесины или других одревесневших материалов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плиты древесно-волокнистые"

    Кол-во: 4800

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.10.2019 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
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