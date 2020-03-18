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Номер извещения
32008944008
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лом черных металлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
02.03.2020 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Почтовый адрес
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Контактный телефон
+7 35167 2-56-80
Факс
--
Адрес электронной почты
Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
КУВАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лом черных металлов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 05:00 GMT +318.03.2020 05:0018.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944008Дата и время окончания срока приема заявок лом черных металловг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.03.2020 09:0019.03.2020 09:0019.03.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944008Дата окончания срока рассмотрения заявок лом черных металловг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28
Дата и время проведения
23.03.2020 08:0023.03.2020 08:0023.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008944008Дата и время проведения лом черных металловг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 12:0023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944008Подведение итогов не позднее лом черных металловг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом черных металлов
Начальная цена
16 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
82 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Все необходимые сведения приведены в разделе 0 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
456043, Челябинская область, г. Усть – Катав, ул. Заводская, д. 1, стр.1, пом. 26Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
38.32.22.110
38.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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