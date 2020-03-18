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    Главная / Торги / Лом черных металлов

    Лом черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 05:0018.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944008Дата и время окончания срока приема заявок лом черных металловг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008944008

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лом черных металлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    02.03.2020 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Решение о внесении изменений

    Извещение ред.2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Юридический адрес

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Почтовый адрес

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Контактный телефон

    +7 35167 2-56-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Kuvaytseva.NV@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    КУВАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лом черных металлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 05:00 GMT +318.03.2020 05:0018.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944008Дата и время окончания срока приема заявок лом черных металловг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.03.2020 09:0019.03.2020 09:0019.03.2020 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008944008Дата окончания срока рассмотрения заявок лом черных металловг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28

    Дата и время проведения

    23.03.2020 08:0023.03.2020 08:0023.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008944008Дата и время проведения лом черных металловг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 12:0023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944008Подведение итогов не позднее лом черных металловг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944008Подведение итогов не позднее лом черных металловг. Москва, ул. Киевская, д. 19, эт. 3, пом.1, ком. 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом черных металлов

    Начальная цена

    16 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    82 500,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    82 500,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Все необходимые сведения приведены в разделе 0 «Требования к продукции (предмету закупки)»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    456043, Челябинская область, г. Усть – Катав, ул. Заводская, д. 1, стр.1, пом. 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата: Согласно разделу 8 «Проект договора» Поставка: Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)» Поставка товара осуществляется партиями по Заявкам Заказчика (Приложение №3 Договора) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента согласования Заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УКВЗ
    Все закупки и тендеры АО УКВЗ

    Адрес местонахождения

    121059, Г МОСКВА, УЛ КИЕВСКАЯ, ДОМ 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.110

    Лом и отходы стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    38.32

    Утилизация отсортированных материалов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утилизация отсортированных материалов"

    Кол-во: 1.00000

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